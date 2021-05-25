Внешнеторговый оборот Севастополя составил менее 10 млн долларов

Основные торговые партнеры – Украина, Италия и Беларусь, торгуем преимущественно вином

Внешнеторговый оборот города в 2020 году оценивается в 9,8 млн долларов США. Севастополь экспортировал продовольственные товары и сельхозсырье на 2,1 млн долларов. В основном, это алкогольные и безалкогольные напитки, мука и крупы, рыба и ракообразные.

Поставки продовольственных товаров в 2020 году осуществлялись в основном в Украину и Беларусь.

Такие данные содержатся в отчете правительства, озвученного сегодня губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Основные торговые партнеры: Украина — 29,5%, Италия — 13,0%, Беларусь — 12,5%, Турция — 9,4%, Новая Зеландия — 8,4%, Казахстан — 7,2%, Маршалловы Острова — 5,2%, Китай- 3,3%, Польша — 2,4%, Израиль — 2,3%, Узбекистан — 2,1%, Греция — 1%.

Товарная структура экспорта в основном представлена: продовольственными товарами и сырьем для их производства (44,1%), машиностроительной продукцией (23,6%), металлами и изделиями из них (14,1%), текстилем, текстильными изделиями и обувью (13,1%).

Напомним, в 2020 году объем инвестиций в основной капитал севастопольских предприятий составил 26,8 млрд руб.

Также стало известно, что реализации приоритетных проектов мешает дефицит земли в городе.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя