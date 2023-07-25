Вместо дельфинария в Артбухте появятся рекреационные купели

Власти Севастополя планируют построить вместо демонтированного дельфинария в Артиллерийской бухте городской пляж. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Разожаев.

Проектом предлагается обустроить деревянные настилы с уличной мебелью и купальни с морской водой, которые будут отдельны сетями от бухты для предотвращения попадания мусора. Большая чаша будет 50 м в длину и 10 в ширину.

Губернатор также подчеркнул, что денег на проект пока нет, а то, что вы видите на картинке – это предварительный эскиз.

Напомним, в 2020 году Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой были выявлены нарушения в деятельности дельфинария. В частности, эксплуатация акватории Черного моря, а также забор и сброс воды производится «без оформления соответствующих разрешительных документов».