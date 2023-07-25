На пляже парка Победы построят ТРЦ

Вместо некапитальных кафе и киосков, которые там есть сейчас, на пляже парка Победы построят один большой культурно-развлекательный центр, куда и предложат переехать всем предпринимателям.

Об этом на заседании архитектурно-художественного совета сообщил индивидуальный предприниматель Алексей Васильковский, занимающийся концепцией благоустройства пляжа.

На земельном участке возле пляжа проектом концепции предусматривается строительство культурно-развлекательного центра с террасой.

«Объекты, которые есть сейчас на земельном участке, где расположена набережная, не относятся к объектам капитального строительства и демонтируются. Разработаны проекты современных зданий, которые будут связаны террасой, внутри будет свободная планировка, ее можно менять, когда появятся арендаторы», — пояснил Васильковский.

Также на пляже будет обустроена спортивная площадка, навесы, велодорожки, и детские площадки.

Дарья Тимофеева

Фото: sev.gov.ru