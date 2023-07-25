Как будет выглядеть обновленный Инкерманский винзавод

Проект реконструкции Инкерманского винзавода был представлен на заседании архитектурно-художественного совета.

Разработкой проекта занимается архитектурная мастерская «Головин и Шретер» из Санкт-Петербурга.

Здание туристического комплекса будет трехэтажным. На первом этаже запроектированы зоны для экскурсионных групп и необходимая для этого инфраструктура, детская комната, помещения для отдыха гидов и персонала, на втором – магазин продукции завода с выходом на парковку, на третьем – ресторан на 100 мест.

Также предполагается реконструкция дегустационного зала.

Всего в реконструкция Инкерманского винзавода планируется вложить порядка 5 млрд рублей. Основным инвестором выступает банк «РОССИЯ».

Напомним, трехсторонне инвестиционное соглашение между банком «Россия», Инкерманским заводом марочных вин и правительством Севастополя было подписано ПМЭФ в июне этого года.

Дарья Тимофеева

Фото: sev.gov.ru