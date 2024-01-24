Вместо аэродрома в Юхариной балке появится жилой массив

В проект генерального плана Севастополя внесено создание микрорайона вместо аэродрома в Юхариной балке. Об этом в ходе эфира на телеканале «НТС» сообщил и. о. заместителя губернатора Максим Жукалов.

Исполняющий обязанности вице-губернатора отметил, что ситуация вокруг Юхариной балки сегодня крайне обсуждаема. Городские власти, по словам Жукалова, готовы обсуждать ситуацию с дальнейшей судьбой аэродрома.

Примечательно, что ранее при обсуждении перспективных зон застройки в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) о планах застроить аэродром не сообщалось.

С 2014 года, после присоединения Крыма к Российской Федерации, на территории Юхариной балки находится авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России. С 2016 года аэродром открылся для выполнения полетов и парашютных прыжков.

Напомним, для КРТ утверждено шесть участков и практически все будут застраиваться частными компаниями, часть из которых севастопольские застройщики. Жилого фонда на этих участках планируется возвести 914 тыс. кв.м.