В Севастополе конфисковали машину у автоледи, любящей этиловые напитки

В Севастополе 44-летняя женщина лишилась своей автомашины «Пежо 206» за рецидив езды в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Поймали любительницу горячительных напитков ранним сентябрьским утром в 2023 году. Сотрудники ГИБДД в 5 утра остановили ее на улице Хрусталева, там же стало ясно, что автоледи пьяна. Примечательно, что ранее у нее уже забрали права за пьяную езду.

Ленинский районный суд назначил ей 160 часов обязательных работ, лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет и конфисковал машину в пользу государства.