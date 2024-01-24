В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 классов и 15 групп в детсадах

В Крыму на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 37 школьных классов и 15 групп в детских садах. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, пишет РИА Новости Крым.

Она подчеркнула, что к понедельнику полностью закрытых классов и детских садов в Крыму нет. При этом, в 20 школах региона закрыты 37 классов.

Главный санитарный врач Крыма отметила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе приходится на конец января – начало февраля, поэтому такие показатели будут держаться еще некоторое время.