В Севастополе Черноморский флот присоединился к ликвидации последствий снегопада

По городу будет ездить военная техника

Правительство Севастополя обратилось с просьбой о помощи к военным Черноморского флота в ликвидации последствий снегопада.

«Командующим флотом принято решение о развертывании оперативной группы», – сообщает пресс-служба ЧФ РФ.

Для оказания помощи городу выделено 10 автомобилей повышенной проходимости, а также специальная инженерная техника.

Военнослужащие флота во взаимодействии с подразделениями ГО ЧС МЧС России готовы к проведению эвакуации гражданских автомобилей, застрявших в снегу, а также к оказанию помощи пострадавшим от непогоды.

Напомним, сегодня, 23 декабря, утром часть частных перевозчиков не смогли доехать в отдаленные и сельские районы из-за нерасчищенных дорог.

Ольга Сурикова