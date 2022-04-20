Власти Севастополя решают вопрос со сносом вольера на мысе Айя

Точной даты сноса пока никто не назвал

На мысе Айя по решению суда должен быть снесен трехметровый вольер, который поглотил собой 600 га земли заповедника. Однако его владелец не спешит убирать забор. Ситуацию в ходе сессии заксобрания прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он напомнил, что город выиграл и вернул в свою собственность лесные угодья, однако пока не получается добиться полного освобождения этой земли.

«Включая злополучный вольер. Вы знаете, что мы наконец-то получили судебное решение, которое гласит о том, что владелец вольера должен забрать животных и демонтировать вольер. Но сейчас уже это судебное решение на исполнении судебных приставов Севастополя», — говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Развожаев добавил, что если собственник не выполнит судебное предписание, город снесет вольер собственными силами и выставит иск о возмещение понесенных затрат.

Напомним, ранее директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова рассказывала, что для снесения забора необходимо решить вопрос с животными, проживающими в периметре вольера. Ранее процесс тормозился пандемийными ограничениями. Территория эта попала в частную собственность при губернаторе Дмитрии Овсянникове, который передал на 10 лет аренды лесные участки в урочищах Алсу, Сухая речка, Сухой ручей и Аязьма, на Тороповой даче, а также возле горы Гасфорта, в эти земли попал и участок в заказнике «Мыс Айя».

Ольга Сурикова