В Крыму лишили 7 человек почетных званий и наград за антироссийскую деятельность

Среди них и бывшие президенты Украины

Госсовет Крыма 20 апреля принял анонсированное ранее постановление о лишении государственных наград семерых человек за их антироссийскую деятельность.

«Предлагается лишить ряд лиц, ранее награжденных наградами Автономной республики Крым, данных наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым», – сказано в пояснительной записке к проекту принятого постановления.

Знака отличия «За верность долгу» лишили Николая Балана – бывшего командующего нацгвардии Украины, который в 2010-2014 годах служил в Крыму начальником управления крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, а также Игоря Воронченко – главного инспектора минобороны Украины, который в 2014 году был замкомандующим флота по береговой обороне.

Этого же знака отличия лишили экс-президента Украины Леонида Кравчука, бежавшего на Украину экс-премьера Крыма Сергея Куницына и боксера Александра Усика (его лишили еще и почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК»). Почетного звания «Заслуженный артист АРК» певицу Злату Огневич (в 2012 году она была лицом рекламной кампании крымских курортов). Экс-президента Леонида Кучму лишили звания «Почетный крымчанин», пишет «Крыминформ».

Ольга Сурикова