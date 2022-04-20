Госдума продлевает выбор подрядчиков без конкурса для Севастополя

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о продлении особого порядка выбора подрядчиков для государственных закупок в Крыму и Севастополе.

Внесенный правительством РФ законопроект продлит на два года, до 31 декабря 2024 года, бесконкурсный режим осуществления закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений для государственных или муниципальных нужд муниципальных образований Крыма и Севастополя.

Также в случае принятия в последующих чтениях к закону будет применен особый срок вступления в силу — со дня официального опубликования.

Такая срочность обусловлена необходимостью оказания мер поддержки участникам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в условиях текущей экономической ситуации.

В пояснительной записке к проекту закона также сказано, что он принимается в целях нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении РФ.

Напомним, 12 апреля, на пленарном заседании заксобрания Севастополя заместитель губернатора Алексей Парикин сообщил, что контракт с подрядчиком, выполнявшим работы по улице Суворова, расторгнут. Компания ООО «Крымстроймост», с которой был расторгнут контракт, была определена в качестве подрядчика как раз с применением особого режима, без конкурсных процедур. Завершение работ поручат ГБУ «Севастопольский Автодор».

При начале работ представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщали, что ремонты будут завершены до конца октября 2021 года. Однако, в сентябре прошлого года городские власти остановили работы по укладке брусчатки так как были выявлены серьезные нарушения во время проводимых работ.

В ноябре 2021 года прокуратура Севастополя провела проверку по факту, появившейся в социальных сетях и СМИ информации о некачественной кладке брусчатки на улице Суворова. По ее результатам наказаны два должностных лица, сообщает пресс. Тогда же директор департамента транспорта Павел Иено обещал закончить ремонт улицы Суворова до конца I квартала 2022 года.