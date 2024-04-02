Власти Севастополя подали иск на московскую фирму, занимавшуюся реконструкцией парка Победы

Власти Севастополя — в лице ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» — подали в суд на московскую компанию «Ривьера», которая завершала дорогостоящую реконструкцию парка Победы. Информация об этом содержится в определении Арбитражного суда Севастополя, пишет ForPost.

ЕДКС требует от исполнителей контракта устранить просадку плитки вокруг двух парковых фонтанов, решить проблему с отслаиванием гранитных плит на внешней стороне чаши фонтана «Орден Победы», а также выплатить более 3 млн рублей в качестве штрафа.

Первое заседание по делу, к участию в котором будут привлечены ГБУ «Парки и скверы», департамент капитального строительства города, а также правительство Севастополя, назначено на вторую половину апреля.

Напомним, ранее этот вопрос губернатор Михаил Развожаев поднимал на аппаратном совещании. Глава города тогда отметил, что фонтан просто развалился весь и находится «в ненадлежащем состоянии».

Ольга Сурикова