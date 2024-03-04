Развожаев очень хочет предъявить претензии подрядчику строительства главного фонтана в парке Победы

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ЦУР поступили вопросы относительно ремонта большого фонтана в парке Победы.

Губернатор подчеркнул, что дал поручение уже готовить парки и скверы к началу летнего сезона. На комментарий и.о. вице-губернатора Евгения Горлова о том, что в парке Победы 26 фонтанов надо подготовить, глава городу ответил, что сам главный фонтан уже разваливается.

«Он же просто развалился весь. Сразу понимали, что парк Победы это большая проблема. Сейчас он будет уже в ненадлежащем состоянии. Прошу запланировать средства на ремонт текущий, надо гранит весь обновить. Потому что это знаковое место. Машинерия всю посмотреть, чтобы он полноценно работал. Скорее всего гарантийные обязательства вряд ли уже можно предъявить подрядчику, хотя очень бы хотелось», — заявил Развожаев.

Он дал поручение готовить смету нужно и приводить фонтан в порядок.

Ольга Сурикова