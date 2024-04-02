В Севастополе будут судить главу «финансовой пирамиды», которая присвоила 33 млн рублей вкладчиков

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению председателя кредитно-потребительского кооператива в мошенничестве с деньгами вкладчиков.

52-летняя жительница Краснодарского края обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализация (отмывании) денег.

⚡️ По версии следствия, в период с июня 2015 года по июнь 2018 года женщина, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный союз Крыма», организовала в Крыму Севастополе «финансовую пирамиду». Она принимала деньги граждан под видом заключения договоров передачи личных сбережений кооперативу под высокие процентные ставки. На территории полуострова действовало 7 филиалов кооператива.

Таким образом, у 51 потерпевшего женщина похитила свыше 33 млн рублей. Часть преступного дохода в размере более 11 млн рублей она легализовала путем совершения сделок купли-продажи недвижимости в 2018 и 2019 годах.

В ходе следствия на три квартиры обвиняемой, оформленные на ее родственников в Краснодаре и Севастополе, судом наложен арест.

Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова