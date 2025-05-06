Власти Севастополя объяснили шатающиеся фонари на Приморском бульваре

На Приморском бульваре в Севастополе зафиксирована вибрация фонарных опор, установленных в ходе недавнего благоустройства. Проблема вызвала широкий резонанс в социальных сетях после публикации видео местным СМИ 5 мая. Сегодня корреспондент «Севкора» осмотрел участок и зафиксировал дрожание нескольких опор. Однако указанная опора, видимо закрепленная 6 мая, уже не шатается так сильно.

Видео, где одна из опор заметно дрожит, собрало множество комментариев в соцсетях. Жители делятся наблюдениями: «Гуляли в субботу, тоже видели этот столб. Вибрировал, сняли на видео», — отметил один из пользователей. Другие предполагают технические причины: «Вибрирует только один фонарь, остальные стоят не шевелясь. Поди, монтажник не докрутил». Некоторые указывают на возможный резонанс: «Возникает только при определенных условиях. При большем ветре столб может и не покачнется».

В пресс-службе правительства Севастополя «Севкору» сообщили, что работы еще не завершены. До 9 мая подрядчик установит чугунные метровые декоративные элементы снизу, которые, вероятно добавят устойчивости светильникам.

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Напомним, ООО «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» взялось за работы по установке светильников на Приморском бульваре стоимостью 15,7 млн рублей, чтобы к августу 2025 года вернуть освещение на набережную.

Дмитрий Островский

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