Фонари за 15 млн установят на Приморском бульваре до осени

В Севастополе стартовал второй этап капитального ремонта Приморского бульвара. ООО «СЕВПРОЕКТМОНТАЖ» взялось за работы стоимостью 15,7 млн рублей, чтобы к августу 2025 года вернуть освещение на набережную.

Помимо установки фонарей, подрядчик исправит недочёты, на которые указали местные жители. Ранее эта же компания провела первый этап реконструкции: заменила плитку на участке от ДДЮТ до ресторана «Маккензи» и возвела бетонный парапет вдоль береговой линии. Освещение тогда не сделали из-за ограничений финансирования из федерального бюджета.

Губернатор Михаил Развожаев ещё в январе объяснил, что федеральные средства нельзя было направить на освещение. Новый контракт включает не только установку фонарей, но и устранение других недоделок, замеченных горожанами.

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Проблемы с ремонтом набережной обострились после мощного шторма 27 ноября 2023 года, который разрушил покрытие во многих местах. Тогда на выделенные федеральные деньги обновили лишь часть территории, а у Памятника затопленным кораблям подпорную стену из дикого камня облицевали гранитом. Жители посчитали это неудачным решением, сравнив стену с оформлением подземного перехода. Удастся ли подрядчику исправить ошибки и вернуть набережной прежний шарм, станет ясно к концу лета.

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