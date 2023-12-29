«Шторм века» нанес Севастополю ущерб на шесть миллиардов

Ущерб от шторма, который окрестили «штормом века», составил около 6 миллиардов рублей. Об этом губернатор Михаил Развожаев заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом большая часть этой суммы необходима на восстановление поврежденной причальной инфраструктуры.

«В целом мы посчитали сейчас с теми заявками, которые бизнес сделал после шторма века, – порядка 6 миллиардов. Самые главные цифры – это, конечно, причальная инфраструктура», – сказал Развожаев.

По его словам, состояние такой инфраструктуры в городе требует серьезного внимания: «Всю ее надо перестраивать».

Он отметил, что шторм не повредил знаковые «президентские» объекты строительства, которое возводятся у моря.

Ольга Сурикова