Власти Севастополя обещают строить рыболовные сейнеры и мечтают о ловле рыбы у берегов Африки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что в городе возможно возродить рыбопромышленное предприятие «Атлантика», суда которого смогут ловить рыбу у берегов Африки.

Такое предположение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«С учётом наших отношений с африканскими странами, конечно, мы бы мечтали, чтобы такое предприятие, как «Атлантика», в Севастополе возродилось. А это значит — большие корабли, рефрижераторы, морские заводы. Это связано с получением квот в Атлантике и возможностью восстановления рыбопромышленной отрасли Севастополя», — отметил губернатор.

Также в ходе беседы с журналистами Развожаев подтвердил ранее озвученные планы по строительству на мощностях Севморзавода балкеров, которые понадобятся после того, как возобновится зерновой транзит через Севастополь.

Также, по мнению губернатора, на этом судостроительном предприятии вполне возможно наладить строительство малых сейнеров для рыболовного Черноморского флота.

Напомним, имущественный комплекс ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» с интегрированным в него ЦКБ «Черноморец» передан в федеральную собственность в 2018 году. В 2019 году на Севморзаводе спустили на воду плавкран «Севастополь».

Тем не менее, власти Севастополя сообщали, что для полной модернизации Севморзавода понадобится 80 млрд рублей.