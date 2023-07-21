Власти Севастополя обещают снова строить в городе корабли

Город Экономика
21-07-2023
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В Севастополе осенью следующего года планируют начать строительство балкеров (зерновозов). Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожев.

Судостроение планируют возродить на верфях Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе. Там будут заложены зерновозы — балкеры от 40 до 60 тысяч тонн. Такие цели перед собой ставит АО «Объединенная судостроительная корпорация», которая получила в собственность Севморзавод в августе прошлого года. Сроки начала работа назвал директор АО «ОСК» Алексей Рахманов во время совместного с Развожаевым осмотра верфей.

В рамках производственного цикла будет задействованы площадки «Северная» и «Южная», изготовление металлоконструкций планируется на базе площадки «Инкерман».

Напомним, имущественный комплекс ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» с интегрированным в него ЦКБ «Черноморец» передан в федеральную собственность в 2018 году. В 2019 году на Севморзаводе спустили на воду плавкран «Севастополь».

Тем не менее, власти Севастополя сообщали, что для полной модернизации Севморзавода понадобится 80 млрд рублей.

 

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