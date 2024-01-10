В Севастополе кадастровый инженер выдал техплан на «дом-призрак»

Кадастровый инженер оштрафован в Севастополе за внесение ложных сведений в технический план жилого дома, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

🏠 Установлено, что кадастровый инженер изготовил технический план двухэтажного жилого дома по ул. Челнокова. На его основании в январе 2023 года заказчик зарегистрировал право собственности на объект недвижимости.

Но оказалось, что в действительности такого дома по указанному адресу не существует. На его месте располагается объект незавершенного строительства, до настоящего времени не пригодный для проживания. На момент проверки он не имел кровли, окон, дверей, ограждений балконных плит, коммуникаций.

По данному факту прокурор района возбудил в отношении кадастрового инженера дело об административном правонарушении. Он оштрафован на 30 тыс. рублей. Допустивший нарушения кадастровый инженер обжаловал постановление суда первой инстанции, однако Ленинский районный Севастополя отклонил его апелляционную жалобу.

Судебное решение вступило в законную силу.

Ольга Сурикова