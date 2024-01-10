В Керчи нашли брошенного младенца в подъезде дома

В одном из подъездов многоквартирного дома в Керчи горожане нашли брошенного четырехмесячного ребенка.

СК по Крыму и Севастополю проводит проверку. Следователями установлено, что вечером 5 января жильцы дома по улице Льва Толстого обнаружили на лестничной клетке плачущего четырехмесячного мальчика.

Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, но соседи на нерадивую семью жалуются. В настоящее время мальчик находится в медучреждении, где врачи с целью профилактики наблюдают за состоянием его здоровья.

Напомним, в Севастополе отец сначала уронил младенца на пол, а потом ночью задавил своим телом.