В Севастополе понадобилось три суда, чтобы определить ответственного за освещение дорог

Прокуратура Севастополя через Четвертый кассационный суд общей юрисдикции обжаловала апелляционное решение Севастопольского городского суда, которое отменило решение Нахимовского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Причиной этой судебной эквилибристики стал вопрос ответственности за обустройство наружного освещения автомобильных дорог.

Начало этому процессу положила прокуратура Нахимовского района, которая обратилась в районных суд с целью определить ответственных за обустройство наружного освещения на дорогах.

По их мнению этим должно заниматься не ГБУ «Горсвет», подведомственное департаменту городского хозяйства, а ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», которое подведомственно департаменту транспорта Севастополя.

Однако транспортники с таким решением не согласились и пошли в городской суд. После этого Севастопольский городской суд отменил решение суда первой инстанции по апелляционной жалобе, в котором транспортники настаивали, что указанные обязанности входят в компетенцию Департамента городского хозяйства и подведомственное ему ГБУ «Горсвет».

Но прокуратура города решила не оставлять это решение без обжалования.

«Такие результаты рассмотрения дела создавали угрозу неисполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и создавали неопределенность в вопросе ответственности за обустройство освещения дорог в Севастополе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура города обжаловала судебное решение в кассационном порядке. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами надзорного ведомства, отменил апелляционное определение Севастопольского городского суда и удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.

В ведомстве сообщают, что благодаря этому теперь на шести участках автомобильных дорог в Нахимовском районе должно быть обустроено стационарное освещение. Кроме того, в судебном порядке определено, что государственным органом, ответственным за обустройство стационарного освещения автодорог в Севастополе, является департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отметим, что ответственным за содержание в рабочем состоянии фонарей все-равно останется предприятие «Горсвет», у которого в штате есть специализированные ремонтные бригады. Однако вопросы строительства линий освещения вдоль автомобильных дорог, по решению суда, будут в компетенции и ответственности департамента транспорта.

Напомним, в Севастополе на проспекте Генерала Острякова прямо на проезжую часть упал столб.

Дмитрий Островский