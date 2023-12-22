Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта

Снимать ограничения на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара не будут. Об этом «Известиям» рассказали два источника.

Других подробностей не приводится. Официальной информации по этому вопросу нет.

Напомним, ранее источник этого издания из силовых структур заявил, что открытие авиагавани пока не соответствует требованиям безопасности с учетом проведения специальной военной операции. Этот вопрос должен быть решен к февралю следующего года.

Как сообщалось ранее, рабочая группа признала возможным возобновление полетов в аэропорт Краснодара после 25 декабря. Это следует из письма Национального центра управления обороной РФ Минобороны. Аэропорт Краснодара принял 15 декабря тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод. Полет был необходим для проверки взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.