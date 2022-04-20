Власти Севастополя могут выкупить у собственника участок с коттеджем на улице Макарова

Севнаследие суд к собственнику проиграло

На последней сессии заксобрания Севастополя обсуждалась проблема строительства на склоне на улице Адмирала Макарова в охранной зоне объектов культурного наследия.

Депутатами предлагалось выкупить у собственника земельный участок рядом с памятником Первому Бастиону, на котором строится двухэтажный коттедж. При этом склон уже признавался оползнеопасным.

На что губернатор Севастополя Михаил Развожаев ответил, что сегодняшнее законодательство либерально к ИЖС, и люди сначала строят, а затем ищут пути узаконить. И данному собственнику неоднократно повторялось, что нельзя строить на этой территории.

«Уже всем 20 раз все объяснили, что так не будет, что здесь не будет строения. Все это закончится действительно как бы оценкой. Единственная проблема в том, что участок был на законных основаниях приобретен. И придется тратить действительно бюджетные средства», — отметил Развожаев, добавив, что будут приниматься законные решения совместно с депутатским корпусом.

Напомним, Департамент городского хозяйства неоднократно подавал в суд на застройщика улицы Адмирала Макарова.

Ольга Сурикова

Фото: nts-tv.com