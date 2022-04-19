Севастопольцы будут платить больше за вывоз ТКО

Что получит с этого Севастополь

С июля 2022 года тарифы на услуги регионального оператора по вывозу ТКО увеличатся до 460 рублей за кубический метр. Данная мера обсуждалась 19 апреля на сессии заксобрания Севастополя

«Означает ли это улучшение санитарного состояния Севастополя?» — задал вопрос директору Департамента городского хозяйства Евгению Горлову во время заседания в заксобрании депутат ЛДПР Андрей Куринов

Горлов прокомментировал, что индексация, действительно, проводится.

«Это связано с удорожанием материалов, амортизации техники. Поднятие тарифов включает в себя развитие инфраструктуры и, соответственно, улучшение качества предоставляемой услуги. Уборка контейнерных площадок также включена в уборку управляющих компаний. Люди это должны учитывать в рамках новых тарифов. Мы нацелены на показатели улучшения качества уборки. Департамент намерен контролировать этот вопрос, что позволит улучшить благоустройство города», — заверил Евгений Горлов.

Таким образом, с увеличением тарифа, Севастополь получит улучшение в сфере вывоза твердых коммунальных отходов, а соответственно и улучшение санитарного состояния города в целом.