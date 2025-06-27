Мариэлла из Самары: как романтика на сайте обошлась севастопольцу в 245 тысяч

20-летний севастополец мечтал о свидании с «очаровательной Мариэллой» с сайта для взрослых, но вместо романтики его ждала классика жанра: предоплата, страховка для «дамы сердца», бронь встречи… Переводы таинственно «не проходили», и юноша переводил снова и снова. В итоге цена свидания составила почти 245 тысяч рублей. А встреча закончилась не в кафе, а в бане — цифровой: парня попросту заблокировали.

Полицейские вычислили мошенника — им оказался 19-летний житель Самары, который ради легких денег регистрировался на сайтах для взрослых, подгружал в объявления фото девушек из интернета и ждал доверчивых ухажеров.

Парню из Самары теперь грозит до 5 лет тюрьмы по статье «Мошенничество», а всем романтикам — напоминание: настоящая любовь не требует предоплаты.

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