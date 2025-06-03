Развожаев пообещал «позитивные новости» по Историческому бульвару — проект готовят к контракту

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил во время отчета перед заксобранием Севастополя, что в ближайшее время по замороженной реконструкции Исторического бульвара ожидаются конкретные подвижки. По его словам, уже в этом году планируется заключить контракт на проведение работ, несмотря на отсутствие утверждённого проекта и нехватку средств.

«Ахиллесова пята — Исторический бульвар. Вы знаете, что эта тема меня беспокоит, как любого севастопольца. Я просто с первого года переживаю за этот проект», — сказал губернатор.

Развожаев напомнил, что объект принадлежит Севастопольскому военно-историческому музею-заповеднику и находится в федеральной собственности. Изначально средства на реконструкцию были выделены по поручению президента и заложены в федеральную целевую программу. Однако из-за смены подходов к управлению стройками федерального уровня проект долго не двигался с места.

«Министерство культуры к проектированию не приступило. Потом на федеральном уровне была смена парадигмы — мы передали вопросы строительства единому заказчику. Сейчас объектом управляет ППК-1», — пояснил Развожаев.

Он отметил, что стоимость проекта значительно выросла с момента, когда было выделено первоначальное финансирование, и уже очевидно, что имеющихся денег не хватит. В то же время Севастополь по собственной инициативе подготовил предварительный вариант проекта — для оценки необходимого объёма затрат.

«Этот проект мы пока никуда не представляли. Просто нужно понимать, какой объем финансирования потребуется. Сейчас прорабатывается возможность корректировки федеральной части программы, чтобы в случае прохождения экспертизы мы могли получить дополнительное финансирование», — отметил губернатор.

Несмотря на сложности, по его словам, уже достигнута договорённость о заключении контракта в 2025 году — с возможной последующей корректировкой суммы.

«Даже на те средства — больше миллиарда рублей, которые уже есть в федеральной программе, достигли фактически договорённости, что мы в этом году всё-таки на контракт выйдем. В ближайшее время по Историческому бульвару следует ожидать позитивных новостей», — пообещал Развожаев.

Он добавил, что будет лично контролировать реализацию проекта, несмотря на его федеральный статус, и что предпроектное решение предусматривает сохранение ряда исторических объектов и благоустройство всей территории.

Также губернатор напомнил о проблеме с участками, которые были переданы в частные руки в прошлом.

«Было поручение президента все эти земли вернуть в собственность музея. Часть сделано, особенно то, что касается федеральных объектов, а часть ещё нет — это тоже нам предстоит решать», — отметил он.

Развожаев заверил, что работа над проектом ведётся постоянно и конкретные действия уже не за горами.

Напомним, сообщение о первой за 70 лет масштабной реконструкции Исторического бульвара появилось еще в начале октября 2018 года. Продлиться работы должны были до декабря 2019-го. Преобразиться должна была вся территория мемориального комплекса — от входа с площади Ушакова и подъема к памятнику Тотлебену до площади возле панорамы, пограничных рвов и высот. Работы должны были проходить «под неусыпным контролем властей и общественных организаций Севастополя».

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К работе приступила реставрационно-строительная компания из Санкт-Петербурга — ООО «Меандр». Однако контракт в апреле 2020 года был расторгнут в одностороннем порядке: как пояснил заказчик работ ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подведомственное Минкульту РФ, контракт был разорван из-за отклонения от сроков работ и неоднократного нарушения его условий подрядчиком.

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Дмитрий Островский

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