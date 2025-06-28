Прогноз погоды на 28 июня

Погода
28-06-2025

Сегодня переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 24…26°.

Температура морской воды 21°.

 

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