В Севастополе посадили родителей, которые истязали своих маленьких детей

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 29-летней женщины и ее 32-летнего сожителя.

Осужденные систематически наносили побои двум малолетним девочкам 2014 и 2019 г.р. и мальчику 2018 г.р. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина – родным отцом двух младших.

Летом 2024 года, так называемые, родители в очередной раз били и душили старшую девочку, но ей удалось выбежать из квартиры. На улице на избитого ребенка обратили внимание соседи и вызвали скорую и полицию.

Как сообщили в прокуратуре Севастополя, мать злоупотребляла алкоголем, а воспитание свела к применению физического насилия. «Глава семьи», кроме того, бросился с ножом на сотрудника полиции и угрожал ему расправой.

Сейчас дети переданы под опеку родственнице. Мужчине назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы, а женщине — в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать его они будут в исправительных колониях общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора района о взыскании в пользу детей компенсации морального вреда на общую сумму 600 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai