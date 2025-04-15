В Правительстве Севастополя пояснили высокие цены на картофель

Возможное снижение цен на картофель в Севастополе ожидается в конце мая

Сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка провели мониторинг цен на картофель.

По данным Росстата, средняя цена картофеля в Севастополе составляет 90,4 рубля за килограмм. Мониторинг цен правительством показал, что стоимость картофеля на рынках города варьируется от 70 до 95 рублей за килограмм.

Сегодня корреспондент «Севкора» также проверил в овощных ларьках Гагаринского района стоимость корнеплода. За килограмм ценник 105 рублей. Большая редкость найти за 95 рублей.

В комментарии департамента говорится следующее: «Изменение цен на картофель обусловлено сезонными факторами, в том числе: сокращением запасов овощей в хранилищах в зимне-весенний период и естественным уменьшением количества плодов надлежащего качества. Наблюдаемый рост цен является типичным сезонным явлением».

Нам пообещали, что появление картофеля нового урожая приведет к изменению цен. Ожидается новый урожая в конце мая – начале июня.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова