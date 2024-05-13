Власти Крыма опровергли украинские фейки об «инсулиновом митинге»

Украинские спецслужбы распространяют недостоверную информацию о якобы нехватке инсулина в Крыму и проведении митинга по этому поводу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков. Авторы вбросов призывают симферопольцев «задать вопросы» министру здравоохранения Крыма Константину Скорупскому якобы о нехватке инсулина.

Стоит отметить, что в наш телеграм-канал провокаторы почти каждый день закидывают фейковые новости о якобы нехватке каких-либо лекарств. Доверяйте только проверенной информации.

Напомним, в конце апреля прошлого года в крымских СМИ появилась информация о том, что проблемы с лекарствами в Крыму могут лишить республиканского министра здравоохранения поста.