Команда «ЛДПР» – победитель традиционного футбольного турнира 8х8 «Кубок Сергея Петровича Пестерева»

В финале команда одержала уверенную победу над действующим обладателем трофея, чемпионом Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8, командой «Спартак».

Первый тайм завершился с минимальным перевесом в пользу «ЛДПР» (1:0), но во второй половине встречи игра стала более открытой и футболистам удалось развить свой успех, доведя счет до итогового – 3:0.

По окончании финального матча, команда «ЛДПР» была удостоена золотых медалей Кубка Пестерева, а также серебряных наград завершившегося сезона СЛФЛ формата 8х8.

Такой результат был бы невозможен, без партийной поддержки развития спорта, молодёжных инициатив и здорового образа жизни в городе. Тренер «ЛДПР» Александр Жабокрицкий подчеркнул, что перед командой стоят самые высокие задачи, и такой результат является большим шагом вперед.

Поздравляем команду!

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