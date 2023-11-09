Крымский министр здравоохранения заявил, что частные «добровольно отказались» делать аборты

Частные клиники Крыма официально уведомили региональный минздрав о своем «добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности». Об этом заявил глава минздрава Константин Скорупский.

«Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях», — пишет он.

По его словам, такое решение было принято на встрече с руководителями коммерческих клиник. Им, как утверждает Скорупский, предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации», и «коллеги положительно оценили инициативу». Какие именно клиники участвовали в обсуждениях, не сообщается.

По мнению Скорупского, в государственных учреждениях женщина «сможет принять взвешенное и обдуманное решение», потому что медперсонал там рассказывает о мерах социальной поддержки семей с детьми и проводит психологические «доабортные» консультации.

В августе 2023 года депутаты Мордовии первыми в России ввели штрафы за «склонение» к абортам. В начале ноября аналогичное решение приняли в Тверской области.

Напомним, Минздрав РФ собрался ввести контроль за оборотом препаратов для абортов. Об этом сообщил ТАСС министр Михаил Мурашко.