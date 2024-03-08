Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

В своем поздравлении глава государства отдельно обратился к женщинам-военнослужащим и женам участников СВО.

«Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даёте пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне», — отметил Владимир Путин.

Также президент подчеркнул, что 2024 год объявлен годом семьи, а к материнству в России всегда относились с особым трепетом.

«Сегодня в России семья, её интересы, запросы – в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать всё возможное, чтобы семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства», — подчеркнул он.