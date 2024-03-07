Где не будет света в Севастополе 9-11 марта

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов 9 и 10 марта на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Толбухина, 6-8,12,16,7;ул. Умрихина, 15-23;ул. Четвертакова, 2-6,1,5

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ 11 марта будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



c 09:00 до 12:00

ул. Дмитрия Ульянова, 6,2;

ул. Ерошенко, 2



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Скифская, 48-А,46-50,43,47-51;

ул. Сарматская, 36



ул. Крепостное шоссе, 680,728,1010,1011,27/31,27/39,27/40,25-А,27/48,2



ул. Бертье-Делегарда, 2-4,10,9-А/2,9;

ул. Аллея Астапова, 4-20,1-17;

пер. Хризантем, 3-5,2-4;

ул. Марсовая, 2-18,1-13;

пр-д Лавандовый, 2-14,1-9



с. Полюшко, 2/4,22,3556



ул. Ветеранов, 44-А,4,10-22,32-34,48,9-А,11/13,11/10,11-21,27-31,13,24,30,38-42,53-А,23-Б,23-Д,63-А,41-А,23-В;

ул. Землянского, 13-15;

ул. Камская, 4-10,3-11;

ул. Красноярская,2-8,1-7;50

ул. Массандровская, 2-10;50

ул. Сухий, 12,16,17-А,3-15;

шоссе Качинское, 32-А/262,32-А/294,32-А/149,32;

СТ «Полюшко», 32/149,58,154,164,248,268,284,159,181,204,225,291-293;

ул. Зеленая, 8-а,2-8,1-Б,1-5,кад.1360,22-26,1854,21-а,7,13,17-19,23-27;

ул. Колосистая, 2-68,21-67,20-А;

ул. Решидова, 2-50,23-49;

ул. Луговая, 48-72,45-77;

ул. Сумская, 54-А,30-80,27-77;

ул. Гагарина, 48-54,3-А,3;

ул. Виноградная, 52-76,45-71



ул. Клубничная, 2-34,1-17;

ул. Коли Пищенко, 38-50,33-49;

пер. Каменистый, 3-9;

ул. Ореховая, 22;

ул. Рассветная, 65;

ул. Самотечная, 2-4,1-19;

ул. Силантьева, 158-А,2ж/д без№,130-154,79,87-123,72-84,92-96,102-128,49-77,81-83;

ул. Сиреневая, 4-30,3-33;

ул. Скалистая, 8-18,11,15-43,45-2,45-Б;

пр-д Скалистый, 4-16,3-17;

ул. Дубинина, 22,17-23



ул. Синопская, 26-46,31-471470



ул. Ромашковая, 82-А,80-А,56-60,66,72-76,80-82,41-43,49,55,776;

ул. Муромская, 182-А,188-А;

ПКИЗ « Подводник», 172/59,271/158;

ул. Горпищенко, 109/36,109/33,109/34;

ул. Маслиновая, 44-А,57,171/58



ул. 2-ой обороны, 108/2-А,108/1,108/2,108/11,108;

ул. Предместная, 81-А,77-Б,77-А,75-77,81



ул. Склонная, 76,80,23,43-А,21-Б,37-39,47,54-А,56-А,кад.790,2-6,28-32,40,7-Б,3-В,7-Б-2,7-Ж,3-Б,5-15,19;

пер. Фонтанный, 48-А,22-Д,26-Б,22-Б,26-А,28-А,11/3,11-Д,11-А/2,27,31-39,11-Е;

ул. Шелковичная, 28;

ул. Новикова, 47-Б



ул. Веерная, 2-12,16-18,22,1-17;

ул. Дарданельская, 8-20,5,13-21,25,29;

бул. Декоративный, 9-А,11-А,25-85;

ул. Василия Шукшина, 2-6,10-16,20-22,33-А,3-17,29,23,7-А;

ул. Веерная, 28-40,21-31,35-37;

ул. Тендровская, 9-А,7-А,1-19,59-61,87;

ул. Синютина, 2-6,1-5



ул. Кизиловая, 6-А,2-10,7-А,1-7;

ул. Оздоровительная, 2-30,3-31,29-Б;

пер. Оздоровительный, 8,1-А,7-Б,1-7,11;

СНТ «Горняк», 52-В,111



ул. Аксютина, 2-А,4-В,2-4,1-9;

ул. Василия Жукова, 12-А,10-А,10-12;

ул. Новикова, 7-19;

ул. Солнечная, 9-А,11-17



ул. Утренняя, 6-Б,8-А,2,6-18,26,7-11,17,25;

ул. Прохладная, 18