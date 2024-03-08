Губернатор Севастополя оригинально поздравил горожанок

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале опубликовал трогательное видео, запечатлевшее первые весенние дни в Севастополе.

Градоначальник подчеркнул, что на долю севастопольских женщин выпали тяжелые испытания, ведь мужья и сыновья многих из них сейчас на фронте.

«Я много общаюсь с жёнами участников специальной военной операции и всегда замечаю одно: именно они — наш символ стойкости, надежды и веры. Сейчас очень многие делают всё возможное, чтобы помочь тем, кто «за ленточкой»: плетут маскировочные сети, собирают продуктовые наборы, делают окопные свечи. Верят в наших воинов, молятся за них и ждут домой. Без этой поддержки, без этой веры было бы намного сложнее. И ещё – я абсолютно уверен в этом – каждая их победа на поле боя адресована именно вам. Тем, ради кого хочется побеждать, кого хочется защитить, оградить от всего зла, которое есть в мире», — заявил градоначальник.

Вчера Развожаев вместе с супругой посетил праздничный концерт в ДКР, поздравив севастопольских женщин и даже, посвятив им цветы.