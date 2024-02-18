Владимир Путин поздравил группировку «Центр» с взятием Авдеевки

Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву в связи с взятием города Авдеевки на территории ДНР.

«В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — говорится в телеграмме.

Напомним, вчера утром генштаб ВСУ сообщил о принятии решения оставить Авдеевку.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки под полный контроль российской армии.

В результате операции от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих.

Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.

В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — говорится в официальном релизе министерства обороны РФ.

Дарья Тимофеева

Фото: http://www.kremlin.ru/