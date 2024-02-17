Генштаб ВСУ сообщил об оставлении Авдеевки

Спецоперация в Украине
17-02-2024
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о принятом командованием ВСУ решении оставить Авдеевку.

По его словам, украинские войска отступают из города для того, чтобы сберечь жизни военнослужащих и занять более выгодные рубежи обороны.

Напомним, украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. По его словам, российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений. Для ВСУ ситуация сложная

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