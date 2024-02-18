В военном госпитале Севастополя скончался замкомандующего 18-й армии Магомедали Магомеджанов

В севастопольском военном госпитале умер полковник из Дагестана Магомедали Магомеджанов, который командовал 18-й армией российских сил на Украине. Он прошел чеченские конфликты и Сирию, имел несколько наград. Военный отличался «горячим характером горца» и всегда стремился быть впереди, а не «прятаться за спинами» солдат, говорил о нем глава Дагестана Сергей Меликов.

В больнице умер раненный в ходе военных действий полковник Магомедали Магомеджанов, который был заместителем командующего 18-й армией на Украине. О его смерти сообщила общественная палата Дагестана в Telegram.

Магомеджанов скончался 14 февраля. Ему было 57 лет.

«В госпитале города Севастополь от полученных в ходе боев ранений скончался гвардии полковник …Магомедали Магомеджанов. Общественная палата Республики Дагестан разделяет горечь невосполнимой утраты вместе с его родными и близкими», — передала палата.

Замкомандующего умер от потери крови в военном госпитале, как сообщил глава военно-патриотического центра «Сатурн» Евгений Бразилец.

Дарья Тимофеева

Фото: Телеграм-канал «Общественная палата РД»