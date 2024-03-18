Владимир Путин победил на выборах президента России

ЦИК подсчитала 100 процентов протоколов на выборах президента России.

Владимир Путин набрал 87,28% голосов

Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%;

Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%;

Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.

Выборы президента России прошли 15-17 марта.

Явка избирателей на выборы президента России стала рекордной, составив 77,44%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее данным, в них приняло участие более 87,113 млн человек. По данным Памфиловой, почти 10 млн избирателей смогли проголосовать на выборах президента России по месту фактического нахождения с помощью системы «Мобильный избиратель» и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В Севастополе председатель городской избирательной комиссии Нина Фаустова сообщила, что явка на выборах, проводимых в Севастополе, составила 81,79%. Свой выбор сделали 288 841 избирателей. С использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали онлайн 37 388 избирателей.

По итогам голосования с учетом данных ДЭГ, на территории города Севастополя с результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей.

На втором месте Владислав Даванков, получивший 2,88% — 8 305 голосов избирателей.

За Николая Харитонова проголосовали 2,07% — 5 950 избирателей.

У Леонида Слуцкого 1,54% — 4 441 голос избирателя.

Напомним, в 2018 году в Севастополе на выборах президента России Владимира Путина поддержали 90,19% избирателей, принявших участие в голосовании.