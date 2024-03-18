В Российской галерее искусств работает выставка, посвященная 10-летию возвращения Крыма и Севастополя в Россию

Российская галерея искусств совместно с Московским государственным академическим художественным институтом имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляют выставочный проект «Десять», посвящённый десятилетнему юбилею исторического события – воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Выставка пройдёт с 14 марта по 21 апреля 2024 года в выставочном зале Российской галереи искусств.

Основу экспозиции составляют десять полотен, написанных ведущими преподавателями и профессорами «Суриковского института» по заказу Галереи. «Десять» — это выставка-исследование, выставка-размышление о роли Крыма в жизни каждого. Авторы десяти представленных в экспозиции произведений, многие из которых являются либо живыми классиками, либо педагогами живых классиков современной русской живописи, постарались найти Крым в своём сердце, найти его в окружающем их мире.

«Мы задались целью, связать 10 московских мотивов, связанных с Крымом, десять полотен – десять лет. Для меня эта выставка о цельности, о единой семье, о едином пространстве, в котором мы живем. Москва, Севастополь, Крым как единое целое, как одна большая семья. Каждый художник искал Крым внутри себя в сердце и вокруг – в Москве», — заявил ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств Анатолий Любавин,

Все десять полотен, принимающих участие в выставке, будут переданы в дар Севастополю и севастопольцам и пополнят фондовую коллекцию Российской галереи искусств.