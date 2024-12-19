Владимир Путин дал комментарии по поводу экологической беды на Черноморском побережье после крушения двух танкеров «Волгонефть» у берегов Керчи

Он отметил, что это настоящая экологическая беда. Сейчас правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов, которые скорее всего нарушили правила, вовремя не ушли в укрытие и встали не там на якорь. По словам президента, еще вчера шторм был 4-5 и в этих условиях работать сложно. К субботе море должно утихнуть и можно будет наладить работу.

Напомним, что мазут покрыл почти 40 км черноморского побережья — пляжи обросли «мазутной коркой», которую приходится отскребать лопатой.

Сейчас на месте трудятся различные службы — МЧС, Минтранс, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Владимир Путин сказал, что нужно изучить в каком состоянии сейчас находятся танки и решать вопрос поэтапно. Первый этап — огородить участок, чтобы топливо не расползалось. Второй этап — убрать топливо с берега. Сейчас по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сформирована группировка из 4 тысяч человек.

«Топливный мазут имеет свои свойства затвердевать и его нужно убирать сейчас. Мазут заляжет на дно и в мае он может подняться. Нужно сейчас готовиться к поднятию температуры воды. Нужно делать проект и вытаскивать танки на берег. Это большая работа и Правительство этим занимается. Я рассчитываю, что время не будет упущено», — добавил Путин.

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Анна Левина