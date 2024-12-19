У Путина спросили, когда полностью освободят Курскую область?

Нет сомнений в освобождении Курской области, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямого эфира.

«Сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют… Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, по-другому быть не может», — ответил президент на вопрос, когда освободят Курскую область.

Также Путин пообещал, что разрушенные в результате боевых действий населенные пункты в Курской области обязательно восстановят. На эти цели уже выделено 108 млрд рублей.

Кроме того, президент назвал упущением, что бойцов, участвующих в освобождении Курской области считают участниками контртеррористической операции и они не получают выплаты, как участники военной спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. По его словам, выплаты бойцам пересчитают задним числом.

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Ольга Сурикова