Владимир Путин о демографической политике

«Вопрос чрезвычайно важный. В СССР достигался уровень 2 % рождаемости — количество детей на одну женщину. У нас несколько лет назад был — 1,75%, к сожалению сейчас упал до 1, 41 %. Чтобы обеспечить воспроизводство, нам нужно поднять процент до 2, 1 %, а чтобы население росло — 2,3 %», — рассказал Президент.

Сейчас количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 %.

Для решения демографической проблемы создана целая программа и инструменты постоянно совершенствуются.

Единое пособие для семей с детьми действует эффективно — от беременности женщины до 18-летия ребенка. Его получают свыше 10 млн детей и 320 тысяч беременных женщин.

«Маткапитал — наше уникальное изобретение. Такого нет нигде в мире. Мы его постоянно пополняем», — сказал Владимир Путин.

Сохраняется семейная ипотека под 6 %. Кроме того, 450 тысяч выплачивается семьям, где появляется третий ребенок для погашения ипотеки.

«Мы развиваем всю систему, связанную с медициной — детством и материнством. Каждый рабочий день глав всех регионов страны должен начинаться и заканчиваться с демографических вопросов. Так как народонаселение это то, что составляет страну», — добавил Президент.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина