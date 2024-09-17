Владимир Нечаев переназначен ректором СевГУ

17 сентября 2024 года Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Владимира Нечаева ректором Севастопольского государственного университета (СевГУ) на второй срок.

Владимир Дмитриевич возглавляет СевГУ с 2017 года, за это время количество обучающихся в вузе увеличилось на треть. Университет активно участвует в национальных проектах и федеральных программах, включая программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Также был создан научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех», и СевГУ улучшил свои позиции в Национальном рейтинге университетов группы «Интерфакс».

Владимир Нечаев – доктор политических наук, автор научных и учебно-методических работ. Он окончил Курский государственный педагогический университет в 1995 году и защитил кандидатскую и докторскую диссертации в МГУ им. М.В. Ломоносова в 1998 и 2008 годах соответственно. Ранее он занимал руководящие должности в различных образовательных учреждениях, включая ректора Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.