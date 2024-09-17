Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Это решение вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Увеличение численности военных необходимо для формирования новых соединений и укрепления позиций на всех рубежах страны в связи с ростом угроз.

До конца 2024 года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, включая 14 дивизий и 16 бригад.

С начала года на службу по контракту записались около 190 тыс. человек.

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Анна Левина