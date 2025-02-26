В Госдуме обсуждают список стратегически значимых лекарств

Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Список приоритетных лекарств установит Правительство.

Благодаря закону люди будут обеспечены критически важными фармпрепаратами независимо от внешних экономических факторов.

Авторы уверены, что принятие закона поможет не допустить возможный дефицит препаратов и повысить уровень безопасности системы здравоохранения.

Производство таких лекарств должно быть гарантировано на территории РФ.

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