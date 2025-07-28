Вице-спикер Заксобрания поздравил севастопольцев с Днем Крещения Руси

Илья Журавлев— вице-спикер Заксобрания Севастополя, координатор городского отделения ЛДПР в своей поздравлении с праздником Крещения Руси отметил, что сегодня один из самых дней в истории нашего народа.
«Он напоминает нам о духовном выборе, определившем судьбу Руси и ее будущего. Именно с принятием православия началось становление единого государства, крепкого духом, традициями и верой.
Особое место в этот день занимает Севастополь — колыбель русского православия. Именно здесь, на нашей земле , в древнем Херсонесе, святой равноапостольный князь Владимир принял крещение, положив начало великому пути духовного русского единства.
Православие принесло на Русь и оставило нам нам наследие- единую веру, высокие нравственные идеалы — милосердие, любовь к ближнему, всепрощение и служение правде», — подчеркнул Журавлев.
Он пожелал, чтобы этот праздник напомнил каждому из нас, что православная вера — это источник любви и мира, милосердия и уважения к ближнему.
«Пусть наша вера объединяет, укрепляет семьи, ведёт к созиданию, согревает сердца и помогает сохранить человечность даже в самые трудные времена», — заключил вице-губернатор.