В очереди перед Крымским мостом стоит более 600 машин

Крым
28-07-2025

Перед Крымским мостом растет количество автомобилей на выезд с полуострова.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 509 машин. Время ожидания более часа.

В очереди со стороны Керчи — 601 машина. Время ожидания около двух часов.

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