На ночную службу в День Крещения Руси пришли более трех тысяч человек

Этой ночью в Херсонесе прошло праздничное богослужение.



В Свято-Владимирском Херсонесском монастыре начались всенощные бдения. После крестным ходом все проследовали в храм-парк Святой Троицы в «Новом Херсонесе», где прошла Божественная литургия. Службу возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что атмосфера минувшей ночью была особой. На службу пришли больше трёх тысяч человек, и большой храм-парк смог вместить всех желающих. Немало было гостей города, которые специально ехали в Севастополь, чтобы встретить День Крещения Руси здесь, на древней земле Херсонеса.



«Служба под ночным небом была очень вдохновляющей. В конце богослужения в своей проповеди владыка Тихон напомнил всем нам о том, как князь Владимир стал крестным отцом русского народа и заложил основы российской государственности.

У России, у Севастополя — колоссальное культурное и историческое наследие. Наша задача — беречь его, жить по заветам добра и милосердия, которые пришли на Русь вместе с православием», — отметил Развожаев, поздравляя севастопольцев с Днём Крещения Руси.

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Ольга Сурикова

Фото скриншот видео Нового Херсонеса